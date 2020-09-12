Аркадий Фомин проголосовал на выборах в Рязанскую областную Думу VII созыва

В субботу, 12 сентября, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени В.Ф. Маргелова приняли присягу. Торжественное мероприятие посетили заместитель председателя правительства Роман...
11–13 сентября в регионе проводятся выборы в Рязанскую областную Думу VII созыва. На избирательном участке в лицее №4 в субботу, 12 сентября, проголосовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель законодательного собрания, кандидат по одномандатному избирательному округу №7 Аркадий Фомин.
По мнению лидера рязанских единороссов, выборы в областную Думу — важное политическое событие, которое определяет вектор развития региона на ближайшие 5 лет.
Оценивая ход голосования, он обратил внимание, что на сегодняшний момент жалобы, которые поступают и требуют разбирательств, по сути, решаются на местах.
В субботу, 12 сентября, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени В.Ф. Маргелова приняли присягу. Торжественное мероприятие посетили заместитель председателя правительства Роман...
В субботу, 12 сентября, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени В.Ф. Маргелова приняли присягу. Торжественное мероприятие посетили заместитель председателя правительства Роман...