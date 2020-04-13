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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в работе благотворительного фонда «Забота». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

В период пандемии коронавирусной инфекции специалисты фонда ежедневно общаются по телефону с жителями Шиловского района, которые находятся в группе риска.

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«Сегодня выехал по одному из обращений. В семье многодетной мамы трех детей Комковой Алевтины Владимировны проживает бабушка, инвалид Корсакова Агафья Степановна, которой 83 года. Семья остро нуждалась в средствах ухода. Эта проблема была оперативно решена, передал необходимые приспособления для обслуживания лежачих больных», — написал Фомин.