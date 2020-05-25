Аркадий Фомин поздравил выпускников с последним звонком

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на своей странице в соцсети поздравил рязанцев с последним звонком. Публикуем полный текст поздравления.

Дорогие выпускники, учителя и родители! Примите мои самые искренние поздравления с праздником «Последнего звонка»!

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К сожалению, сейчас мы с вами не стоим на торжественной линейке, не звучит последний звонок, и праздник прощания со школой проходит в необычном формате. Но я уверен, что это обстоятельство нисколько не испортит праздничного настроения.

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Звучат добрые пожелания и напутственные слова от учителей, с вами рядом родители, друзья, которые также разделяют трогательный момент вашей жизни.

Впереди сложный, но интересный этап – сдача Единого государственного экзамена, выпускной вечер, выбор профессии. Уверен, что вы со всем справитесь. Не надо бояться трудностей, будьте смелыми, уверенными, амбициозными.

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Счастья вам, успехов и удачи во всех начинаниях!