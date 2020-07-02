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«Альфа-стоматология» делится государственной помощью

7info 2
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Известные события с коронавирусом внесли серьёзные коррективы в нашу жизнь, в том числе ослабив финансовое положение предприятий и населения.

Вряд ли остался не замеченным ещё один факт – падение национальной валюты, что очень сильно ударило по медицинским организациям, которые практически на 90% используют продукцию импортного производства.

Государство не осталось в стороне, и клиника «Альфа-стоматология» получила по Указу Правительства РФ материальную помощь для продолжения нормальной работы в это непростое время.

Главный врач клиники «Альфа-стоматология» Андрей Лавренюк прокомментировал ситуацию:

– Такое действительно впервые. мы задумались, что делать с таким «подарком». Конечно, значительно увеличились затраты на приобретение материалов и инструментария, на средства индивидуальной защиты сотрудников и гостей клиники, на дезинфицирующие и гигиенические товары. Но мы понимаем, что трудно не только нам. За время нахождения дома, многие граждане откладывали посещения к стоматологам с целью лечения и профилактики. В общем, мы решили поделиться помощью с жителями нашей области и гостями региона, с нашими соседями, знакомыми и коллегами в виде уменьшения стоимости многих стоматологических процедур.

Подробно можно узнать на официальном сайте клиники, скажу только, что это значительная экономия средств. Важно и то, что прейскурант «Альфа-стоматологии» не зависимо от курса рубля не изменялся с 2019 года, и подарки клиники действуют, исходя из цен прошлого года. Короче говоря, все как всегда честно.

Примечание редакции

Клиника «Альфа-стоматология» всегда придерживалась принципов социально ориентированного бизнеса. Это и многочисленные публичные мероприятия на площадках города, школ, детских садов, помощь в проведении различных социально-значимых проектов, спортивных соревнований, предметная помощь детским заведениям и конкретным людям.

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