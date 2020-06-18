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Акция «Свеча памяти» пройдет в Рязани в онлайн-формате

7info 2
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Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция «Свеча памяти». В этот день в 4 часа утра по всей стране зажигаются свечи в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса все мероприятия проходят в онлайн формате. Не стала исключением и акция «Свеча памяти». Чтобы присоединиться к акции, нужно зажечь свою виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. Сколько будет зажжено на сайте, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Благотворительный фонд «Память поколений» направит эти деньги на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Всего в рамках акции планируется зажечь не менее 27 000 000 свечей, чтобы почтить память павших. А это значит, что не менее 27 000 000 рублей могут быть направлены на оказание медицинской помощи ветеранам.

В 12.15 в День памяти и скорби состоится Всероссийская минута молчания – к ней присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации и компании, каждый житель России.

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