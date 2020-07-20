6000 тысяч десантников высадились под Рязанью

20 июля в Рязанской области высадились более 6000 десантников. Военнослужащие принимают участие в учениях, которые проходят в преддверии юбилейной даты – 90 –летия образования ВДВ. Об этом сообщает «Интерфакс-Россия».

В манёврах задействованы воинские части из Ульяновска, Тулы и Иваново, а также подразделения гвардейских соединений специального назначения и управления из Московской области.

Военнослужащие на полигонах в Сельцах и Дубровичах должны уничтожить группировку условного противника. Театр военных действий возглавляет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Операция продлится до 24 июля.

Помимо людей в захвате участвует 400 единиц боевой и специальной техники: 30 самолетов Ил-76МД, свыше 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, пять ударных вертолетов Ми-24 и пара истребителей-бомбардировщиков Су-34.