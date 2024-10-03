В последнее время в Сети всё чаще обсуждают пророчества о будущем России и мира от 12-летнего Саши из Москвы. Журналисты уже окрестили мальчика «Вангой» в честь легендарной болгарской ясновидящей. Но такие сравнения вовсе не случайны: Сашины предсказания сбывают, и то, что он предвещает нам в ближайшем будущем, завораживает и пугает.

О судьбе мальчика-Ванги рассказали журналисты интернет-издания «Вечерняя Москва». Саша родился слепым, в 2017 году. Во время поездки в Индию, к его маме подбежал мужчина, упал на колени и стал называть Сашу своим учителем.

— Как только Саша заговорил, он начал рассказывать о своей прошлой жизни. Видеть то, что другие не видят. В раннем возрасте он предвидел рождение брата, а в 2019 году предсказал пандемию коронавируса, — рассказывает Елена Сулин.

Любопытно то, что о пандемии мальчик поведал необычным образом. Маме он заявил, что не поедет в Китай, так как там «все будут делать уколы». Вместе с тем особенным ребёнком Саша себя не считает. Он уверен: любой способен слушать свою душу и таким образом узнавать будущее. Ведь ответы на все вопросы мироздания есть на уровне души.

Предсказания юного Саши часто затрагивают политические события. Так, недавно он описал неприятности, которые могут произойти на просторах Европы. Пугающие инциденты начнутся там уже в 2024 году.

Саша увидел, что «у них какая-то истерика будет». Все аппараты сломаются, но мирные люди при этом не пострадают. Подобные проблемы начнутся с территории Германии. Начнутся крайне неспокойные времена. Но жителям других европейских стран тоже не стоит расслабляться. Фатальные перемены затронут Лондон, он, согласно видениям мальчка-Ванги, рассыплется… но нескоро.

В то же время будущее России Саша видит спокойным и счастливым. Мир будет наступать уже в ноябре, весной мы окончательно забудем о конфронтациях и противостояниях.