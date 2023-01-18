Руководство МВД Украины погибло при падении вертолёта в Броварах

При падении вертолёта в киевских Броварах погибли руководители МВД Украины. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

На борту вертолёта находились министр, первый заместитель министра и госсекретарь. Вертолёт упал около детского сада.

На данный момент сообщается о 16 погибших, двое из которых — дети. Всего в вертолёте находились 9 человек. В больницах 22 раненых, 10 пациентов — дети.

На месте крушения работают оперативные службы.