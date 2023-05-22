Руководитель регионального Роспотребнадзора Котова заявила, что в Рязанской области не будет эпидемии кори

В Рязанской области заболеваемость корью не перейдёт в эпидемию. Об сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Котова в интервью ГТРК «Ока».

Главный санитарный врач заявила, что коллективный иммунитет в Рязанской области достиг необходимого уровня, и охват населения прививками достаточный.

Сейчас вирус кори зарегистрирован в 44 регионах страны. В Рязанской области в 2023 году заболели детей, они оказались не привиты. В каждом из случаев вирус был завезён из столичного региона.