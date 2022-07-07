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Руководитель офиса продаж получил условный срок за кражу смартфона

Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении экс-сотрудника телекоммуникационной компании. Он признан виновным в присвоении вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием и судом установлено, что в мае 2021 года обвиняемый, являясь руководителем офиса продаж телекоммуникационной компании, присвоил смартфон, принадлежащий компании и выставленный на продажу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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