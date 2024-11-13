Рождённые в эти годы обретут финансовый успех в 2025-м Кому сулит богатство Деревянная Змея?

У кого будет больше шансов разбогатеть в 2025 году? Миллионы людей получат такую возможность, но должно сойтись несколько факторов. Во-первых, речь идёт о рождённых в определённые годы. Во-вторых, они должны ловить «волну активности» и действовать в различных направлениях.

Специалист в области китайской метафизики Елена Кузеванова в материале для 7info рассказала, кому предстоящий год принесёт финансовый успех, а кому будет непросто заработать заветные суммы.

Эксперт обращает внимание: люди, рождённые в определённые периоды, получат возможности для укрепления своего финансового положения:

– Многие из нас не миллионеры. Но почти у всех есть любимое дело, хобби, кто-то работает в найме и давно мечтает о повышении, о хорошей премии. Всё это можно перевести в деньги в 2025 году, — обращает внимание эксперт.

Китайский год начинается примерно с 3-5 февраля каждого года, поэтому будьте внимательны. Если вы родились в январе и до 4-6 февраля, важно помнить, что это предыдущий год.

Финансовые счастливчики 2025 года – это люди, годы рождения которых заканчиваются на 7 (1967, 1957, 1977 и т д), на 8 (1958, 1968, 1978 и т д), на 6 ( 1966, 1976 и т д), на 5 (1955, 1965 и т д), а также люди, которые родились в 1984 году.

Сложнее зарабатываться деньги будут у людей, рождённых в годы, заканчивающиеся на 9, а также люди, родившихся в 1994 году.