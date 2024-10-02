«Ростелеком» в Рязани провел занятие по кибербезопасности для пожилых людей

В преддверии Дня пожилого человека «Ростелеком» организовал в Рязани урок по кибербезопасности для представителей Совета ветеранов и Союза пенсионеров России – активистов программы «Долголетие».Специалисты провайдера познакомили участников с основами поведения в Сети, научили создавать безопасные пароли и распознавать фишинговые ссылки. Кроме того, гостям подарили учебники «Азбука интернета», которые помогут им в самостоятельном освоении цифрового пространства.

Мероприятие стало частью серии образовательных мастер-классов «Цифровой мир для старшего поколения», организованной министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.

Максим Соников, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области:

«Практика поддержки старшего поколения в освоении цифровых сервисов, инициированная министерством ранее, станет регулярной и систематической. Мы постараемся привлечь к проекту как можно больше людей серебряного возраста из разных муниципальных образований и как можно больше партнеров, готовых помогать им чувствовать себя уверенно и безопасно при обращении к виртуальному миру».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Интернет — огромное пространство, которое может быть не только полезным, но иопасным. Цифровая защищенность во многом зависит от самих пользователей, их информированности. “Ростелеком” уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности населения, в том числе среди старшего поколения. Компания уже десять лет ведет работу по проекту “Азбука интернета”. Отрадно, что в этом деле нам помогают региональные органы власти и профильное министерство».

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