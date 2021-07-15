«Ростелеком» расширил сеть оптического доступа жителям Рязанской области

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«Ростелеком» предоставил оптический доступ в сеть Интернет жителям семи населенных пунктов Рязанской области. Пять с половиной тысяч домохозяйств в пяти районах региона получили возможность подключить цифровые сервисы компании. Для этого специалисты провайдера проложили почти 150 километров волоконно-оптических линий связи. Все домохозяйства подключены по технологии GPON, что гарантирует стабильно высокую скорость интернета и доступ к цифровым сервисам «Ростелекома»: «Видеонаблюдению», мультимедийной платформе Wink, «Умному дому», цифровой телефонии и другим.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Мы активно продолжаем строить оптическую инфраструктуру не только в областном центре, но и в районах. Задача расширить географию охвата цифровыми услугами населения по-прежнему остается актуальной. “Ростелеком” стремится к тому, чтобы все жители региона получили доступ к высокоскоростному интернету. Это не только сделает их жизнь, учебу, работу более комфортной, но и станет дополнительным драйвером развития территорий Рязанской области».

Светлана Новикова, жительница пгт. Тума:

«Несколько лет назад я переехала в столицу и уже привыкла к бесперебойной работе всех услуг и сервисов, которые можно получить через интернет. Во время отпуска или коротких поездок к родителям в Туму было непросто лишаться этого комфорта. Рада, что теперь и на моей малой родине есть быстрый интернет. Отдельно хочу сказать о платформе Wink, которой мы пользуемся в Москве и сейчас смогли подключить родителям в Туме. Надеюсь, они оценят возможность смотреть любимые фильмы, слушать концерты, аудиокниги в хорошем качестве».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», где собрано более 400 телеканалов и 60 тысяч различных кинофильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус. Wink доступен на экране домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Более подробную информацию о сервисах можно узнать на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 100 800.