Вторник, 30 августа, 2022
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«Ростелеком» обеспечил связью охваченные пожарами территории Рязанской области

«Ростелеком» в партнерстве с ООО «Т2 Мобайл» обеспечил связью охваченные пожарами территории Рязанской области. Провайдер установил базовые станции на границе поселка Деулино, где развернут оперативный штаб МЧС, и в поселке Гришино. Также в Деулино компания предоставила сотрудникам МЧС интернет и телефонную связь.

Кроме того, «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет на скорости 1 Гб/с села Картаносово, Бусаево и деревню Ершовские Выселки для оперативной передачи в штаб МЧС видеоизображений с дронов, облетающих очаги возгорания.

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

— Наша компания одной из первых откликнулась на просьбу министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области об организации стабильной связи во всех зонах тушения пожаров. В борьбе со стихией важна каждая минута, поэтому оперативный обмен информацией, анализ полученных сведений между подразделениями, задействованными в ликвидации очагов возгорания, невозможен без стабильного и быстрого интернета, надежной проводной телефонии. Мы обеспечили этими услугами оперативный штаб МЧС на территории региона, готовы и дальше разворачивать их там, где это потребуется для успешного завершения общего дела — борьбы с огнем.

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