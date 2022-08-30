«Ростелеком» обеспечил связью охваченные пожарами территории Рязанской области

«Ростелеком» в партнерстве с ООО «Т2 Мобайл» обеспечил связью охваченные пожарами территории Рязанской области. Провайдер установил базовые станции на границе поселка Деулино, где развернут оперативный штаб МЧС, и в поселке Гришино. Также в Деулино компания предоставила сотрудникам МЧС интернет и телефонную связь.

Кроме того, «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет на скорости 1 Гб/с села Картаносово, Бусаево и деревню Ершовские Выселки для оперативной передачи в штаб МЧС видеоизображений с дронов, облетающих очаги возгорания.

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях: