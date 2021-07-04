Россиянин надругался над спавшей в поезде шестилетней девочкой

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, пишет МК.

Инцидент произошел ночью 30 марта в поезде «Карабула — Красноярск». Сообщается, что житель Красноярского края приметил шестилетнюю девочку, которая ехала с ним в одном плацкартном вагоне. При этом девочка была в сопровождении семьи.

Злоумышленник дождался, когда ребенок уснет. После этого педофил подошел к девочке и сексуально надругался. Мужчина начал срывать одежду с жертвы, после чего проснулась мать жертвы, которой удалось остановить насильника. Также ей помогли другие проснувшиеся пассажиры.

Отметим, что мужчина грозит до 20 лет лишения свободы.