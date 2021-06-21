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Понедельник, 21 июня, 2021
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Россиянам рассказали, как спастись от аномальной жары

7info7
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Россиянам дали советы, как уберечься от аномальной жары. Главные правила поведения перечислила эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Главная опасность в такую погоду – перегревание и обезвоживание. От них развивается гиповолемия – сокращения объёма крови. Чтобы избежать её, ежедневную норму употребляемой воды нужно увеличить на треть. Также необходимо использовать средства для загара.

Употреблять холодную воду в сильную жару не стоит. Это может привести к переохлаждению горла и тонзиллиту. Также холодная вода не даёт желудку вырабатывать сок.

Вместе с водой можно употреблять чай или кофе. Однако нельзя полностью заменять её этими напитками. В воду можно добавлять лимон, его сок способствует восстановлению баланса. От сладких напитков лучше воздержаться.

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