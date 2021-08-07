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Суббота, 7 августа, 2021
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Россиян предупредили об опасности скриншотов

Елена Лобанова
Россиян предупредили об опасности скриншотов
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Функция скриншота может быть опасна для крупных компаний, у которых есть конфиденциальные документы и данные. Об этом рассказал управляющий партнер B&C agency Марк Шерман агентству «Прайм«. 

По словам эксперта, утечка данных зачастую происходит из-за скриншотов.

— Особенно сильно это стало заметно при удаленном режиме работы в пандемию. Сотрудники стали больше коммуницировать в онлайне, в том числе и электронный документооборот перешел на новый уровень. Работники советовались с коллегами посредством скриншотов, — рассказал Шерман. 

Так, в сеть попадали конфиденциальные данные, которые не предназначались для чужих глаз. Зачастую такими ситуациями пользуются конкуренты. В последующем они могут использовать полученную информацию в своих целях. 

— Цели у конкурентов могут быть самым разными: начиная от воровства бизнес-модели, заканчивая массовой публикацией неблагоприятных для первой компании новостей. Это, в свою очередь, может серьезно повредить репутацию компании, — отметил специалист. 

Шерман считает, что такие ситуацию можно избежать, если использовать защищенные мессенджеры или другие каналы.

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