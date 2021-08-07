Россиян предупредили об опасности скриншотов

Функция скриншота может быть опасна для крупных компаний, у которых есть конфиденциальные документы и данные. Об этом рассказал управляющий партнер B&C agency Марк Шерман агентству «Прайм«.
По словам эксперта, утечка данных зачастую происходит из-за скриншотов.
Так, в сеть попадали конфиденциальные данные, которые не предназначались для чужих глаз. Зачастую такими ситуациями пользуются конкуренты. В последующем они могут использовать полученную информацию в своих целях.
Шерман считает, что такие ситуацию можно избежать, если использовать защищенные мессенджеры или другие каналы.