Россиян предупредили о скором появлении очередей в супермаркетах

Председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин рассказал в беседе с порталом «Рамблер/Финансы», с какими проблемами в скором времени столкнуться российские супермаркеты.

По словам Янина, нехватка трудовых мигрантов в стране приведёт к пустующим кассам и появлению очередей в крупных магазинах.

Эксперт отметил, что сейчас местное население не желает работать кассирами, поскольку «работа в магазине — это неблагодарный тяжелый физический труд и невысокие зарплаты». Вместе с тем нужда в сотрудниках постоянно растёт: в 2021 году — на 196% по сравнению с прошлым годом.

Янин уверен, что кадровый кризис вызван тем, что в торговых сетях ещё не адаптировались к снижению числа мигрантов. Нехватка персонала напрямую влияет на качество обслуживание: она начнёт падать.

Решение проблемы председатель КонфОП видит в увеличение зарплат кассирам, чтобы можно было привлекать местное население.