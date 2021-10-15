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Пятница, 15 октября, 2021
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Россиян предупредили о скором появлении очередей в супермаркетах

Александр Ильин

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Председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин рассказал в беседе с порталом «Рамблер/Финансы», с какими проблемами в скором времени столкнуться российские супермаркеты. 

По словам Янина, нехватка трудовых мигрантов в стране приведёт к пустующим кассам и появлению очередей в крупных магазинах. 

Эксперт отметил, что сейчас местное население не желает работать кассирами, поскольку «работа в магазине — это неблагодарный тяжелый физический труд и невысокие зарплаты». Вместе с тем нужда в сотрудниках постоянно растёт: в 2021 году — на 196% по сравнению с прошлым годом. 

Янин уверен, что кадровый кризис вызван тем, что в торговых сетях ещё не адаптировались к снижению числа мигрантов. Нехватка персонала напрямую влияет на качество обслуживание: она начнёт падать. 

Решение проблемы председатель КонфОП видит в увеличение зарплат кассирам, чтобы можно было привлекать местное население. 

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