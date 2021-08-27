Россиян предупредили о росте интернет-мошенников перед школой

Россиян предупредили о росте интернет-мошенников в период подготовки к школе. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.
По его словам, ежегодного в это время фиксируют всплеск активности мошенников. Злоумышленники пытаются получить доступ к банковским данным, чтобы после перепродать их на черном рынке или использовать для кражи финансовых средств.
Эксперт советует тщательно проверять имя электронной почты, с которой пришло сообщение. Также следует проверять информация о спецпредложениях на официальном сайте. Особое внимание необходимо обратить и на адрес сайта. Визуально он может быть похож на настоящий, однако на деле мошенники незначительно изменили символы.