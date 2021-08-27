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Пятница, 27 августа, 2021
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Россиян предупредили о росте интернет-мошенников перед школой

Елена Лобанова
Россиян предупредили о росте интернет-мошенников перед школой

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Россиян предупредили о росте интернет-мошенников в период подготовки к школе. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель  направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко. 

По его словам, ежегодного в это время фиксируют всплеск активности мошенников. Злоумышленники пытаются получить доступ к банковским данным, чтобы после перепродать их на черном рынке или использовать для кражи финансовых средств. 

— Мошенники создают фейковые сайты, которые сложно отличить от подлинных страниц. Они обладают практически идентичным адресом, навигацией и дизайном. После этого мошенники делают email-рассылку, как правило, по украденной базе данных настоящих клиентов. Таким образом, письма получают те, кто подписан на рассылку и не заподозрит подвох. В письмах якобы от настоящих магазинов содержится информация об акциях с зачастую ограниченным сроком действия, — пояснил Петр Куценко.

Эксперт советует тщательно проверять имя электронной почты, с которой пришло сообщение. Также следует проверять информация о спецпредложениях на официальном сайте. Особое внимание необходимо обратить и на адрес сайта. Визуально он может быть похож на настоящий, однако на деле мошенники незначительно изменили символы. 

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