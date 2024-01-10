Российских чиновников предложили привлечь к уборке снега

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил вывести многотысячную армию российских чиновников на уборку снега. «В этом году для коммунальных служб подавляющего большинства российских городов зима, как всегда, пришла неожиданно. Как и в предыдущие годы, коммунальщики снова показали всю свою неспособность и неумение справляться с последствиями непогоды. Раз так, то проблему надо решать радикально – при помощи засидевшихся в кабинетах российских чиновников», – заявил лидер СРЗП.

«Итак, проблему уборки снега в российских городах можно решить очень просто. Для этого на улицы из тёплых и насиженных кабинетов необходимо вывести армию чиновников. Как говорится, лопату в руки – и вперёд: пускай идут заниматься общественно полезным трудом, шаг за шагом очищая улицы от снега. Причём в первую очередь в добровольно-принудительном порядке привлекать к работам нужно государственных и муниципальных служащих, от которых напрямую зависит подбор компаний для уборки снега», – заявил лидер СРЗП.

«Постоянно получаю информацию о том, что происходит на уровне региональной и особенно муниципальной власти. Знаю, что творится в некоторых регионах. К огромному сожалению, сегодня в муниципалитетах явный перебор кабинетных работников. И огромный недостаток техники и рабочих рук», – отметил парламентарий.

«А меж тем мы видим, что страна утопает в снегу. В эту зиму во многих российских регионах происходит снежный апокалипсис. Из-за вовремя не очищенных дорог происходят автомобильные аварии и гибнут люди. Из-за мощного снегопада и порой отвратительной работы дорожных служб вереницы фур перекрывают транспортные артерии. Много проблем на городских дорогах, во дворах машины буксуют и застревают в снежной каше, а многие люди просто не могут без приключений добраться до остановки общественного транспорта», – рассказал лидер СРЗП.

«Последние недели и особенно в праздники из официальных сообщений мы часто слышим, что все силы коммунальщиков по всей стране были экстренно брошены на ликвидацию последствий непогоды. Но что толку от этого? Даже в крупных российских городах власти не скрывают, что техники для уборки снега недостаточно, и поэтому они открыто уповают на скорейшее прекращение снегопада», – отметил глава думской фракции.

«Больше всего сложностей возникает из-за нехватки людей. Причём из-за низких зарплат в отрасли эта проблема будет только усугубляться. Платят в коммунальных службах очень мало, и раз снег убирать некому, то к «общественно полезным» работам предлагаю привлечь наших «уважаемых» чиновников. Хватит, господа, уж слишком вы засиделись в своих тёплых и уютных кабинетах. Уверен, что люди поддержат и поприветствуют такое решение», – заключил Сергей Миронов.