Российские войска приступили к штурму последнего укрепрайона в Курахово

Армия России штурмует ТЭС и прорывается по всем направлениям, смыкая котёл вокруг Курахово, сообщает вечером 28 декабря телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным источника, успехи российских военных признают и украинские ресурсы. Сообщается, что наши бойцы находятся в районе Петропавловки, готовятся атаковать деревню с востока.

Половина Новоелизаветовки уже под контролем российских войск.

В Курахове русские бойцы приблизились к ТЭС на полтора километра, пытаются закрепиться на электроподстанции. Дальше по плану захват КТЗ.