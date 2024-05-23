Четверг, 23 мая, 2024

Российские ученые разработали наночастицы, способные убивать раковые клетки

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Racool_studio на Freepik

Российские ученые совместно с коллегами из Словении и Сербии разработали наночастицы, которые будут помогать в борьбе с раковыми клетками. Об этом сообщают «РИА Новости».

Над разработкой трудились учёные из Балтийского федерального университета им. И. Канта и НИТУ МИСИС. Есть информация, что в работе участвовали и рязанцы.

Сейчас в процессе лечения онкологии с помощью традиционных средств одинаково страдают как раковые, так и здоровые клетки, что ухудшает состояние пациента. Поэтому перед учеными стояла важная задача, как избежать агрессивных химических веществ, но при этом сохранить эффективность лечения.

Сообщается, что примером такого лечения является фототермическая терапия. Специалисты пояснили, что если в раковых клетках будут содержаться наночастицы, хорошо поглощающие инфракрасное излучение, то эти ткани будут избирательно нагреваться заметно сильнее, чем ткани без наночастиц. Это позволит уменьшить негативное влияние терапии на здоровые клетки.

Работы в лабораториях продолжаются, и сейчас создают композитные образцы. Они включают в себя несколько типов наночастиц. Поясняется, что их оптические и фототермические свойства лучше, чем у этих частиц по отдельности.

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