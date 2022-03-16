Утром 16 марта Минобороны РФ провело очередной брифинг по ситуации на Украине.

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Итоги к этому часу:

Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине;

Авиация и средства ПВО ВКС России за сутки сбили три украинских самолета и четыре беспилотника;

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Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк;

Подразделения ДНР, развивая наступление, взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое;

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.