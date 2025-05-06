Россияне раскупили рязанский кефир из холодильника Путина

Произведённый в Рязанской области кефир «Эковакино», который стоит в холодильнике у президента России Владимира Путина, раскупили в магазинах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

— Купить такой кефир еще в субботу можно было практически в любом супермаркете. Но к полудню понедельника его смели. Продавцы жалуются: осталась только ряженка, да и то ненадолго, — говорится в статье на сайте издания.

Отметим, что в Рязани продукция «Эковакино» популярна, присутствует во многих магазинах. По словам владельца компании, продукт идентичен тому, что покупается для президента РФ.

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Владелец компании «Вакинское Агро» Сергей Турта рассказал изданию «Подъём», что продукцию предприятия не берут крупные торговые сети, хотя в Рязани поставки налажены.