Россияне получат повышенные пенсии в марте: кому ждать прибавку

В марте пенсионеров ждёт увеличение выплат — перерасчёт коснётся военных, пенсионеров-юбиляров, а также получателей страховых пенсий. Кто может рассчитывать на прибавку, рассказала «Парламентская газета».

Для военных и полицейских

В январе на совещании с членами Правительства президент Владимир Путин предложил провести дополнительную индексацию военных пенсий с учётом реального уровня инфляции. В октябре 2024 года выплаты уже повышали на 5,1 процента, однако фактическая инфляция по итогам года составила 9,5 процента.

22 января глава государства поручил сделать доплату задним числом с 1 января 2025 года. Соответствующий закон подписали 13 февраля. Для этого долю денежного довольствия, из которого рассчитывается пенсия, увеличили с 89,83 до 93,59 процента.

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Перерасчёт затронет:

бывших военнослужащих,

полицейских,

пожарных,

судебных приставов,

сотрудников ФСИН, Росгвардии.

Средний размер пенсии для военных после доиндексации составит 43 тысячи рублей. Доплату за январь и февраль начислят вместе с мартовской пенсией.

Пенсионеры-юбиляры

Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, также получат повышенные выплаты. Им положена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Перерасчёт сделают автоматически с 1 марта — обращаться в Социальный фонд не нужно.

Такая прибавка не назначается, если пенсионеру ранее уже назначили первую группу инвалидности — в этом случае выплата уже повышена.

Инвалиды и те, кто не набрал стаж

С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексировали на 7,3 процента, а после дополнительной индексации с учётом инфляции — ещё на 2,2 процента. Теперь средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров составляет почти 25 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии для инвалидов и тех, кто не набрал нужный стаж, вырастут на 14,7 процента. Перерасчёт произведут автоматически.