Россиянам предложили разрешить есть продукты в магазинах до оплаты на кассе

Покупателям предлагают разрешить употребление продуктов питания на территории торговых площадей до оплаты на кассе. Но при условии, если у них будет упаковка и фиксированная цена. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым.

«Взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, поэтому так важно устранять любые пробелы и коллизии в законодательстве. Одна из таких проблем — употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты», — поясняются причины разработки законопроекта в пояснительной записке.

В документе подчеркивается, что в настоящее время законодательство не устанавливает ни прямого запрета, ни разрешения на это. Предложение по продаже товаров — это договор публичной оферты, где в качестве его условий называется описание товара, срок годности и его цена. При этом согласно п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса право собственности возникает у потребителя с момента фактической передачи ему товара, подчеркивается в документе.

«Таким образом, покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя», — говорится в пояснительной записке.

Как пояснил «Известиям» Ярослав Нилов, именно недосказанность и неоднозначность трактовки действующих норм порождает конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности торговых сетей и магазинов.

«В итоге это может закончиться конфликтом, вплоть до причинения вреда здоровью потребителям, возбуждением административных дел, не говоря об испорченном настроении. Поэтому чтобы избежать таких ситуаций, мы предлагаем узаконить существующую практику, когда продукты при условии наличия упаковки и фиксированной цены, можно употреблять в торговом зале при условии последующей оплаты», — пояснил «Известиям» депутат.

В качестве примера таких товаров он привел мороженое и шоколад, при этом речь не идет о развесных конфетах или орехах.