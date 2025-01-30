Россиян предупредили о снижении пенсий из-за демографии

В будущем российские пенсионеры могут столкнуться со снижением пенсий из-за демографических факторов. В первой половине 2024 года население страны сократилось на 321 тысячу человек — именно на столько число умерших превысило количество новорождённых, согласно официальным данным Росстата.

Число экономически активных граждан России продолжает уменьшаться. Именно они обеспечивают пенсионные отчисления, за счёт которых формируются выплаты для пожилых.

Если нынешняя тенденция сокращения населения сохранится, могут возникнуть трудности с выплатой пенсий, заявил «Абзацу» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Реклама

«Грубо говоря, к 2047 году реальные размеры пенсий могут снизиться в полтора раза по сравнению с сегодняшними. Это произойдёт из-за сокращения числа работающих россиян и увеличения числа пенсионеров. В Социальный фонд будет поступать меньше отчислений, что приведёт к уменьшению пенсий и их более слабой индексации относительно инфляции, если не принять меры в демографической сфере», — прогнозирует эксперт.

С учётом индексации на уровень инфляции 2024 года (9,55%) минимальная страховая пенсия по старости составляет 13 435 рублей, а средний размер пенсии в России превышает 24 500 рублей.

По мнению Крупнова, в будущем российскую пенсионную систему ожидают два кризиса:

«Один связан с демографией, другой — с экономикой. Первый кризис ожидается в начале 2040-х годов, когда произойдёт резкое сокращение численности экономически активного населения. Второй станет следствием первого и разразится в 2050–2060-х годах. Всё это случится, если не изменить демографические тенденции и не перестроить экономику. Однако если производительность труда повысится, а доходы россиян возрастут в несколько раз, то увеличатся и поступления в Социальный фонд, из которого выплачиваются пенсии».

К середине XXI века Росстат прогнозирует значительное сокращение численности населения. Если в начале 2024 года в России проживало 146 миллионов человек, то к 2046 году при сохранении текущих тенденций население страны может уменьшиться до 138 миллионов. В пессимистичном сценарии ООН ситуация выглядит ещё тревожнее — к 2050 году численность россиян может снизиться до 125 миллионов.