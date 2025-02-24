Россиян напугали штрафами за входные двери: в чем суть проблемы

В последние дни в соцсетях активно обсуждают информацию о новых штрафах за входные двери, открывающиеся наружу. Сообщалось, что россиян начнут наказывать на 15 тысяч рублей за несоответствие пожарным нормам. Но, как выяснилось, информация оказалась сильно искаженной, пишет «Московский комсомолец».

Что произошло

В инфопространстве появилась новость, что власти якобы ввели штраф в 15 тысяч рублей за двери, открывающиеся наружу. Обоснование — такие конструкции мешают эвакуации при пожаре. Многие россияне восприняли это сообщение в штыки, ведь в большинстве многоквартирных домов входные двери именно такие.

«Как же так? Ведь по нормам пожарной безопасности дверь как раз должна открываться наружу!» — возмущались комментаторы. Однако позже выяснилось, что телеграм-каналы неверно интерпретировали слова экспертов.

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Как обстоят дела на самом деле

Речь идет не о штрафах за наружное открывание дверей в целом, а о случаях их самовольного переустановления. Юрист Ольга Абрикосова пояснила: если дверь была установлена застройщиком с открыванием внутрь, а собственник изменил ее направление без согласования, это может считаться нарушением. В таком случае действительно возможен штраф.

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура уточнил, что контролирующие органы требуют, чтобы все в доме соответствовало проектной документации, включая направление открытия дверей. Если конструкция изначально предусматривала открывание наружу, никаких санкций не последует.

Есть ли штраф 15 тысяч рублей?

Официальных документов о повышении штрафов с 1 января нет. В Кодексе об административных правонарушениях (ст. 20.4) уже несколько лет прописано, что за нарушение противопожарных требований штрафы варьируются от 5 до 15 тысяч рублей.

Эксперт по пожарной безопасности Максим Безногих пояснил, что двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода. Для жилых многоквартирных домов строгих требований нет — здесь важно учитывать ширину коридоров и другие параметры безопасности.

Таким образом, россиянам не стоит опасаться штрафов за двери, открывающиеся наружу, если они были установлены так изначально. А вот тем, кто произвел переустановку без разрешения, действительно стоит проконсультироваться с юристами.