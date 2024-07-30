Россия занимает первое место по количеству слитых данных в интернет

Российские компании становятся мишенью для хакерских атак, целью которых является не финансовая выгода, а нанесение политического ущерба, утверждают эксперты. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным аналитиков Positive Technologies, Россия занимает первое место по количеству объявлений о продаже баз данных в даркнете. На российские объявления приходится около 10% от общего числа за первое полугодие 2024 года. За первые шесть месяцев данного года в открытый доступ попали 150 баз данных российских компаний, а всего за год – 200,5 млн строк личной информации пользователей. Это свидетельствует о глобальном масштабе кибервойны.

Хакеры все чаще публикуют украденные базы данных в открытом доступе, делая их доступными для широкой аудитории. В слитых данных содержится личная информация: ФИО, адреса, даты рождения, пароли, данные паспортов, а также коммерческая тайна.

Эксперты связывают увеличение кибератак с проводимой Россией военной операцией. «Сопредельное государство» стремится дестабилизировать ситуацию в России, компрометируя ее цифровые ресурсы и нанося ущерб ее репутации, отмечают аналитики.

Ускоренная цифровизация экономики России создает благоприятные условия для хакеров. Социальные сети, операторы связи, маркетплейсы и другие платформы становятся легкой мишенью.

Эксперты призывают к усилению защиты цифровой инфраструктуры, разъяснительной работе с населением о необходимости защиты персональных данных и к международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью.