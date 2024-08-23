Пятница, 23 августа, 2024

Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах

Автор: 7info7

Опубликовано

https://ru.freepik.com/free-photo/two-business-partners-shaking-hands-office_3100634.htm#fromView=search&page=1&position=2&uuid=e8901fda-a4e5-4bc9-bd22-cab7c7b67359

Доля рубля и юаня во взаимных расчетах России и Китая превысила 95%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства КНР Ли Цяном. Об этом сообщает Интерфакс.

Он также отметил динамичное развитие торгово-экономических связей между странами. По словам премьера, в 2023 году товарооборот между РФ и КНР превысил 20 трлн рублей.

В ходе встречи главы правительств двух стран обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также «сверит часы» по поводу реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Священник Шушпанов рассказал, за какие грехи Господь может наказать смертью

«М5 Молл» в Рязани завершит лето с яркой программой развлечений

Рязанская область показала высокие результаты в выполнении Муниципального инвестстандарта

В Рязани отметили годовщину Победы в Курской битве

Заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников

В Рязани врачи ОКБ спасли пациента с разорвавшимися сосудами головного мозга

В Рязанской области 14-летний подросток на мотоцикле сбил 10-летнего велосипедиста

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нерасселении жильцов аварийного дома в Рязани

Рязанским автолюбителям выписали штрафов на 1,8 млн рублей за парковку на газонах

В Рязани поликлинику № 12 присоединили к горбольнице № 4

Гастроэнтеролог Карпова рассказала, как правильно есть арбуз

Индексация тарифов ЖКХ привела к ускорению инфляции в Рязанской области