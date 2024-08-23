Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах

Доля рубля и юаня во взаимных расчетах России и Китая превысила 95%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства КНР Ли Цяном. Об этом сообщает Интерфакс.

Он также отметил динамичное развитие торгово-экономических связей между странами. По словам премьера, в 2023 году товарооборот между РФ и КНР превысил 20 трлн рублей.

В ходе встречи главы правительств двух стран обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также «сверит часы» по поводу реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.