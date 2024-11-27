Россия-Африка: молодёжный вектор

26 ноября в Пространстве возможностей РГУ имени С.А. Есенина состоялась стратегическая сессия, посвящённая подведению итогов Международной деловой игры «Россия. Африка. 2030», перспективам российско-африканского сотрудничества.
Соорганизаторами диалоговой площадки стал Рязанский госуниверситет и Российско-Африканский молодёжный альянс – сообщество интернациональных клубов.
Во встрече приняли участие исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков, координатор Российско-Африканского молодёжного альянса Анастасия Вилкова, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Президентской академии, проректор Академии медиаиндустрии, профессор Лидия Малыгина, сотрудник Комитета по делам молодёжи Рязанской области Дарья Медведева, преподаватели и студенты 11 вузов (МГУ имени М.В. Ломоносова, Дипломатической академии МИД России, РУДН, МГИМО, Финансового университета при Правительстве РФ, РГГУ, РГУ нефти и газа, МАИ, МИРЭА, РязГМУ имени академика И.П. Павлова, РГУ имени С.А. Есенина), представляющие 8 государств (Российскую Федерацию, Камерун, Зимбабве, Судан, Конго, Марокко, Тунис, Центральноафриканскую Республику).
В начале ноября в Московской области при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Россотрудничества, Союза «Африканская деловая инициатива» состоялась Международная деловая игра «Россия. Африка. 2030». В форуме приняли участие студенты, представляющие 32 вуза РФ, 25 стран. Активное участие в реализации образовательной, творческой программы, разработке проектов приняли представители РГУ имени С. А. Есенина.
Участники встречи презентовали проектные предложения, посвящённые перспективам взаимодействия Российской Федерации и африканских государств в образовательной деятельности и медиасфере. Заместитель руководителя Международного клуба дружбы Рязанской области Лейла Гумбатова рассказала о возможностях сообщества как точки объединения активных студентов вузов нашего региона. Клуб в перспективе – это не только возможность высказаться, поучаствовать в полезных мероприятиях, но хороший старт для профессиональной деятельности в сфере международных, межкультурных коммуникаций.
Стратегическая сессия завершилась общением российских и иностранных студентов с о. Арсением Вилковым, настоятелем Вознесенского храма города Рязани, председателем Миссионерского отдела Рязанской епархии на тему «Православие в Африке».
В ходе культурной программы гости университета побывали на экскурсии по Покровско-Татианинскому храму, которую провёл заведующий кафедрой теологии РГУ игумен Лука (Степанов), и в Рязанском Кремле.
Текст: Павел Квартников
Фото: Татьяна Наумова, Российско-Африканский молодёжный альянс