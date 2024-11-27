Россия-Африка: молодёжный вектор

26 ноября в Пространстве возможностей РГУ имени С.А. Есенина состоялась стратегическая сессия, посвящённая подведению итогов Международной деловой игры «Россия. Африка. 2030», перспективам российско-африканского сотрудничества.

Соорганизаторами диалоговой площадки стал Рязанский госуниверситет и Российско-Африканский молодёжный альянс – сообщество интернациональных клубов.

Во встрече приняли участие исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков, координатор Российско-Африканского молодёжного альянса Анастасия Вилкова, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Президентской академии, проректор Академии медиаиндустрии, профессор Лидия Малыгина, сотрудник Комитета по делам молодёжи Рязанской области Дарья Медведева, преподаватели и студенты 11 вузов (МГУ имени М.В. Ломоносова, Дипломатической академии МИД России, РУДН, МГИМО, Финансового университета при Правительстве РФ, РГГУ, РГУ нефти и газа, МАИ, МИРЭА, РязГМУ имени академика И.П. Павлова, РГУ имени С.А. Есенина), представляющие 8 государств (Российскую Федерацию, Камерун, Зимбабве, Судан, Конго, Марокко, Тунис, Центральноафриканскую Республику).

— Развитие международного сотрудничества – одна из приоритетных задач нашего университета. В вузе учатся представители более 20 государств, в том числе стран Африканского континента. Мы планируем и в дальнейшем активно участвовать в воспитании лидеров общественной дипломатии, продвигать в информационном пространстве лучшие молодёжные идеи, направленные на укрепление межгосударственного диалога, — подчеркнул Дмитрий Боков.

— Современные студенты, молодые специалисты большую часть времени проводят в сети Интернет: учатся, работают, общаются. В России много ребят, которые создают качественный медиаконтент, хорошо разбираются в международной общественно-политической повестке, сфере креативных индустрий. Уверена, что эти два фактора удастся соединить РГУ имени С.А. Есенина в содружестве с ведущими вузами столицы. Вместе мы сможем подготовить медиаспециалистов высокого уровня, которые помогут развивать партнёрство России и африканских государств, — отметила Лидия Малыгина.

В начале ноября в Московской области при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Россотрудничества, Союза «Африканская деловая инициатива» состоялась Международная деловая игра «Россия. Африка. 2030». В форуме приняли участие студенты, представляющие 32 вуза РФ, 25 стран. Активное участие в реализации образовательной, творческой программы, разработке проектов приняли представители РГУ имени С. А. Есенина.

— Благодарю руководство университета за позитивный отклик на предложение подвести итоги этого масштабного события на своей площадке, в центре древней Рязани. Международное молодёжное сотрудничество может стать основой для создания в ближайшем будущем интерклубов, общественных организаций, стартапов, — рассказала Анастасия Вилкова.

Участники встречи презентовали проектные предложения, посвящённые перспективам взаимодействия Российской Федерации и африканских государств в образовательной деятельности и медиасфере. Заместитель руководителя Международного клуба дружбы Рязанской области Лейла Гумбатова рассказала о возможностях сообщества как точки объединения активных студентов вузов нашего региона. Клуб в перспективе – это не только возможность высказаться, поучаствовать в полезных мероприятиях, но хороший старт для профессиональной деятельности в сфере международных, межкультурных коммуникаций.

Стратегическая сессия завершилась общением российских и иностранных студентов с о. Арсением Вилковым, настоятелем Вознесенского храма города Рязани, председателем Миссионерского отдела Рязанской епархии на тему «Православие в Африке».

В ходе культурной программы гости университета побывали на экскурсии по Покровско-Татианинскому храму, которую провёл заведующий кафедрой теологии РГУ игумен Лука (Степанов), и в Рязанском Кремле.

Текст: Павел Квартников

Фото: Татьяна Наумова, Российско-Африканский молодёжный альянс