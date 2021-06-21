Роспотребнадзор рассказал, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области дало рекомендации, как поступать, если в семье кто-то заболел гриппом, коронавирусом.

Необходимо вызвать врача, заболевшему выделить отдельную комнату, посуду, соблюдать дистанцию минимум 1 метр. Общение между заболевшим и членами семьи нужно ограничить.

Проветривайте помещения чаще, лучше всего каждые 2 часа. Делайте уборку дезинфицирующими средствами, мойте руки мылом.

Используйте маски, перчатки, ухаживая за пациентом. Желательно, чтобы этим занимался только один член семьи.

В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже 2 раз в день.