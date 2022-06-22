Роскачество рассказало, чем не стоит делиться в соцсетях

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества перечислили сведения, которыми не следует публиковать в открытом доступе.

Информация, которую для личной безопасности лучше не раскрывать в социальных сетях:

дата и место рождения;

личный номер телефона;

домашний адрес;

фото имущества и ценностей;

социальный статус;

финансовая информация;

пароли и коды;

личные сообщения на стене.

Несерьёзное поведение в интернете может стать причиной, к пример, отказа в приёме на работу или в выдаче кредита, – пояснили в пресс-службе Роскачества. Также чрезмерной открытостью данных могут воспользоваться злоумышленники.

Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: «В наше время соцсети – не просто место для развлечений, а ваше цифровое лицо»

Специалист призывает ответственно вести свой публичный профиль.

Центр цифровой экспертизы ведомства советует сделать свою страницу закрытой. Так персональная информация станет доступна только избранному кругу людей. Размещать посты на своей странице другим пользователям лучше запретить. Желательно иметь специальный e-mail только для регистраций. В публичных профилях лучше не указывать свою дату рождения.