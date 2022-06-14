Росгвардия проверила 600 учебных заведений Рязанской области на безопасность

В Рязанской области завершилось мероприятие «Контроль», его цель – профилактика правонарушений и ЧС в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Проверки проводились на протяжении двух недель в детсадах, школах, вузах и других учреждениях. Росгвардейцы посетили порядка 600 учебных заведений, из которых более 170 охраняется представителями частных охранных организаций.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы проверили проверили охранников на наличие и ношение личных карточек, наличие на постах инструкций по осуществлению пропуска. В итоге выявлено девять нарушений в области частной охранной деятельности.

— За отсутствие удостоверения частного охранника к административной ответственности привлечены три человека, ещё пять привлечены за отсутствие личной карточки, форменной одежды или документов о прохождении периодической проверки. За нарушения подчиненных сотрудников к ответственности привлечено одно должностное лицо, — говорится в сообщении.

Выявленные нарушения частные охранные предприятия обязаны устранить в кратчайшие сроки.