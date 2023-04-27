Росгвардейцы и школьники посадили сосны на территории рязанской школы №38

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области и воспитанники подшефного класса школы №38 поучаствовали в посадке деревьев на территории образовательного учреждения.

Специалисты Рязанского филиала Рослесинфорга перед стартом мероприятия рассказали ребятам об особенностях произрастания сосны обыкновенной и уходе за деревьями, а также провели мастер-класс по высадке саженцев.

На участке возле школы учащиеся вскопали несколько борозд и самостоятельно посадили сосны. Всего высадили несколько десятков саженцев сосны.