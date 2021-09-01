Росавиация проверяет безопасность полетов во всех авиакомпаниях

В конце июля замминистра транспорта Игорь Чалик, курирующий авиационную отрасль в министерстве, поручил Росавиации и Ространснадзору организовать проверку 35 ведущих авиакомпаний России, осуществляющих коммерческие перевозки.

Это следует из протокола с совещания под председательством министра транспорта Виталия Савельева, которое было посвящено вопросу совершенствования безопасности полетов гражданской авиации России (есть у «Известий»).

Согласно протоколу с совещания, Росавиация и Ространснадзор должны были предоставить в Минтранс планы-графики проверок авиакомпаний до 6 августа. В Росавиации сказали «Известиям», что документ составлен, направлен в Минтранс и выполняется. По словам источника «Известий», близкого к Минтрансу, за август Росавиация проверила уже около десяти авиакомпаний, а в сентябре планируется проверить свыше 15 коммерческих эксплуатантов.

Необходимость проведения контрольных мероприятий связана с оценкой соблюдения обязательных требований в области гражданской авиации, сказали «Известиям» в Ространснадзоре. Там добавили, что если по результатам проверок найдут нарушения воздушного законодательства, будут приняты необходимые меры инспекторского и административного реагирования.

На совещании 23 июля обсуждался комплекс первоочередных мероприятий, направленных на совершенствование системы управления безопасностью полетов в России, следует из протокола. По его результатам Росавиации и Ространснадзору поручено также усилить административную ответственность за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов и выполнение полетов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Летать не вредно: Росавиация начала проверку безопасности всех перевозчиков