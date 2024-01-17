Роботы ищут упавшего в канализацию рабочего в Тюмени

В Тюмени продолжаются поиски рабочего, упавшего в камеру очистных сооружений, сообщает ВКонтакте «Росводоканал Тюмень».

Организация предоставила спасателям доступ ко всем коммуникациям, в труднодоступных местах используются роботы телеинспекции.

Поиски сотрудника ООО «Сервис-Групп», пропавшего при проведении ремонтных работ, шли ночью и продолжаются утром 17 января.

По данным водоканала, сотрудник подрядной организации пренебрег правилами безопасности и упал в камеру гидротехнического сооружения.

Очистные сооружения работают штатно, на потребителей инцидент не влияет.