РНПК поздравила ветеранов с Международным днем пожилых людей

В первый день октября во всем мире отмечают День пожилого человека. На кануне праздника сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») посетили советы ветеранов города, преподнесли ветеранам войны и труда подарки и расспросили их о насущных проблемах.
Помимо этого, ко Дню пожилого человека молодые специалисты РНПК совместно с ветеранами и другими жителями посадили зеленые насаждения в самом густонаселенном районе города в Дашково- Песочне на улице Соколова. Всего высадили более 30 саженцев тополя пирамидального.
От лица ветеранов города РНПК поблагодарил председатель Рязанского городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий. Он отметил, что в совет регулярно поступают обращения жителей города и ветеранов октябрьского района о необходимости принимать участие в благоустройстве и озеленении городских территорий.
Сотрудники РНПК, принимавшие участие в посадках, поблагодарили ветеранов за их труд, вклад в развитие общества и неиссякаемую энергию, за все, что они сделали для будущих поколений, пожелали крепкого здоровья, оптимизма и радости.
Рязанская нефтеперерабатывающая компания и советы ветеранов города связывает многолетняя дружба. Сотрудники компании регулярно оказывают помощь ветеранам и проводят совместные мероприятия.