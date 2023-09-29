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РНПК поздравила ветеранов с Международным днем пожилых людей

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В первый день октября во всем мире отмечают День пожилого человека. На кануне праздника сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») посетили советы ветеранов города, преподнесли ветеранам войны и труда подарки и расспросили их о насущных проблемах.

Помимо этого, ко Дню пожилого человека молодые специалисты РНПК совместно с ветеранами и другими жителями посадили зеленые насаждения в самом густонаселенном районе города в Дашково- Песочне на улице Соколова. Всего высадили более 30 саженцев тополя пирамидального.

От лица ветеранов города РНПК поблагодарил председатель Рязанского городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий. Он отметил, что в совет регулярно поступают обращения жителей города и ветеранов октябрьского района о необходимости принимать участие в благоустройстве и озеленении городских территорий.

В октябрьском районе, в частности на улице Соколова, существует потребность в высаживании зеленых насаждений на пустошах и местах спиленных аварийных деревьев, – сказал Валерий Конопацкий. – Мы благодарим РНПК и всех неравнодушных жителей города, которые сегодня вместе с ветеранами высадили тополя. Для нас, ветеранов и жителей города, важно внимание и поддержка, которую вы оказываете.

Сотрудники РНПК, принимавшие участие в посадках, поблагодарили ветеранов за их труд, вклад в развитие общества и неиссякаемую энергию, за все, что они сделали для будущих поколений, пожелали крепкого здоровья, оптимизма и радости.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания и советы ветеранов города связывает многолетняя дружба. Сотрудники компании регулярно оказывают помощь ветеранам и проводят совместные мероприятия.

РНПК поздравила ветеранов с Международным днем пожилых людей
РНПК поздравила ветеранов с Международным днем пожилых людей
РНПК поздравила ветеранов с Международным днем пожилых людей

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