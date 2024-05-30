Рязгордума приняла несколько важных решений на заседании 30 мая

Рязанская городская Дума на заседании 30 мая приняла решение об условиях приватизации Муниципального предприятия «Детское питание» путем преобразования в акционерное общество «Детское питание» города Рязани. Единственным учредителем созданного общества будет муниципальное образование — город Рязань.

Также депутаты одобрили условия приватизации нежилого здания, расположенного по адресу Газетный переулок, д. 3, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Предложенный способ приватизации — продажа на конкурсе, одним из условий которого является проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Была поддержана передача в государственную собственность Рязанской области муниципального имущества, используемого ДК Птицеводов для дальнейшей реконструкции, а также движимого имущества, расположенного на территории Торгового городка.

В связи с перераспределением полномочий по электроснабжению населения с муниципального на региональный уровень в собственность Рязанской области будут переданы акции Рязанской областной электросетевой компании.

Депутаты поддержали решение о передаче в аренду нежилого помещения в доме № 1 по улице Ленинского Комсомола частному дошкольному образовательному учреждению «Свет утренней звезды», нежилого помещения в доме № 31 по ул. Бирюзова в аренду Рязанскому региональному отделению политической партии ЛДПР.

Также согласована передача в безвозмездное пользование здания, расположенного по улице Каширина, 1, ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань»; помещений в доме № 5 по улице Космонавтов, и части помещения, расположенной в доме № 20 по улице Лермонтова государственному казенному учреждению РО «Учреждение по обеспечению деятельности мировых судей»; в доме № 5 корп.1 по улице Соколовской ТОС поселка Мирный; в доме № 16 по улице Халтурина и части помещения в доме № 5 по проезду Яблочкова муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ордена „Знак Почета“ гимназия № 2 имени И. П. Павлова».

На заседании городской Думы депутаты обсудили отчет администрации Рязани об исполнении бюджета города за 2023 год. По доходам бюджет исполнен в сумме 20,28 млрд. рублей, по расходам — 20,77 млрд. рублей. Ранее отчет был рассмотрен на профильных комитетах Рязанской городской Думы и прошел процедуру публичных слушаний.

Одобрено решение о досрочном освобождении от должности заместителя Контрольно-счетной палаты города Рязани Ирины Чулковой, и согласовано назначение на должность аудитора КСП Анны Перепелкиной.