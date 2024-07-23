Рязанскую область посетила министр культуры России Ольга Любимова

В Рязанскую область с рабочим визитом приехала министр культуры России Ольга Любимова. Об этом она написала в своих социальных сетях.

С губернатором Рязанской области Павлом Малковым она обсудила реализацию национального проекта «Культура» на территории региона. Ольга Любимова назвала Рязанскую область «одним из самых активных и ярких участников нацпроекта «Культура».

В своих соцсетях Павел Малков написал, что вместе с Ольгой Любимовой обсудил развитие сферы культуры, ход реконструкции значимых объектов, а также сотрудничество в рамках федеральной программы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия. Также губернатор рассказал министру культуры о создании большого пешеходного маршрута «Рязань пешеходная», который объединит знаковые объекты города: Нижний городской сад, центр народного творчества, художественный музей им. И.П. Пожалостина, Рязанскую областную филармонию.

«Важно развивать культуру во всех уголках рязанской земли. Пользуемся возможностями всех федеральных программ», — сказал Павел Малков.

Ольга Любимова посетила Театр юного зрителя, который отремонтировали по нацпроекту «Культура», музей-заповедник Сергея Есенина, Рязанскую ВДНХ, Художественный музей им. И.П. Пожалостина, Дом народного творчества. Также министр культуры побывала в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, посмотрела, как проходит реставрация Рязанского Кремля. А еще она посетила площадку объекта культурного наследия регионального значения – Хлебозавод №1, где в настоящее время создаётся креативное пространство для молодёжи.

В рамках нацпроекта «Культура» в Рязанской области были реализованы следующие проекты: ремонт 16 детских школ искусств, оснащение 29 детских школ искусств современными музыкальными инструментами, оснащение 18 муниципальных музеев современным оборудованием, открытие 23 модельных библиотек, обустройство 4 кинозалов.

Губернатор выразил благодарность Ольге Любимовой и Министерству культуры России за поддержку и внимание к региону.