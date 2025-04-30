Рязанскому предпринимателю не выдали лицензию на управление домом из-за судимости

В Рязанской области Госжилинспекция впервые за время работы отказала в выдаче лицензии предпринимателю из-за наличия судимости, сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62».
На заседании лицензионной комиссии, состоявшейся 24 апреля 2025 года, было отказано в получении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами индивидуальному предпринимателю Мукину, сообщает телеграм-канал Госжилинспекции Рязанской области.
Основанием для отказа послужило наличие судимости у соискателя лицензии.
Лицензионными требованиями для получение лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами являются:
регистрация организации на территории РФ;
отсутствие тождественности наименования с лицензиатами;
наличие у руководителя квалификационного аттестата;
отсутствие у руководителя и учредителей организации неснятой и непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
отсутствие сведений о применении наказания в виде дисквалификации руководителя и учредителей, в том числе по причине аннулирования лицензии;
отсутствие сведений о том, что ранее выданная лицензия соискателя аннулирована по решению суда.
Государственная жилищная инспекция Рязанской области отказала в выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами из-за наличия судимости у соискателя.