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Экономика и бизнес

Рязанскому предпринимателю не выдали лицензию на управление домом из-за судимости

Алексей Самохин

В Рязанской области Госжилинспекция впервые за время работы отказала в выдаче лицензии предпринимателю из-за наличия судимости, сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62».

На заседании лицензионной комиссии, состоявшейся 24 апреля 2025 года, было отказано в получении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами индивидуальному предпринимателю Мукину, сообщает телеграм-канал Госжилинспекции Рязанской области.

Основанием для отказа послужило наличие судимости у соискателя лицензии.

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Лицензионными требованиями для получение лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами являются:

регистрация организации на территории РФ;

отсутствие тождественности наименования с лицензиатами;

наличие у руководителя квалификационного аттестата;

отсутствие у руководителя и учредителей организации неснятой и непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

отсутствие сведений о применении наказания в виде дисквалификации руководителя и учредителей, в том числе по причине аннулирования лицензии;

отсутствие сведений о том, что ранее выданная лицензия соискателя аннулирована по решению суда.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области отказала в выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами из-за наличия судимости у соискателя.

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