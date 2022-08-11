Рязанской журналистке Александре Баязитовой предложили изменить меру пресечения

С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Попов. По его словам, пока нет веских причин для содержания Александры Баязитовой под стражей.

Парламентарий считает, что нужно учесть проблемы со здоровьем подозреваемой. Об этом сообщает РИА Новости.

Евгений Попов: «Изменение меры пресечение должно стать предметом дискуссии в деле журналистки Александры Баязитовой, особенно если у нее имеются проблемы со здоровьем»

Кузьминский суд Москвы накануне арестовал автора Telegram канала «Адские бабки» до 7 октября по делу о вымогательстве. Блогерша отрицает все обвинения. По словам Александры Баязитовой, она попала под удар из-за своей личной непримиримой позиции.

На заседании обвиняемая просила суд учесть, что у неё на иждивении находится мать-пенсионерка, требующая ухода. Сама журналистка страдает сахарным диабетом.

Журналистку обвинили в вымогательстве денег. Максимальный срок по этой статье — 15 лет тюрьмы. Ранее Баязитова работала в «Коммерсанте» и «Известиях», а в последнее время помимо администрирования Telegram канала занималась фрилансом и писала статьи для Life.ru.