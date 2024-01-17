Рязанское управление МЧС рассказало о пожарной обстановке в регионе

В среду, 17 января, в ГУ МЧС России по Рязанской области заместитель начальника Управления Алексей Мордасов рассказал о пожарной обстановке в регионе в период с 1 по 15 января.

По словам Мордасова, за две недели 2024 года в регионе зарегистрировали 58 пожаров, из них 39 – в жилом секторе. В связи с этим на 50% увеличилось количество погибших. Чаще всего причинами возгорания становятся электрика, неосторожное обращение с огнем, курение и неисправное печное отопление.

В связи с этим МЧС призвало жителей Рязанской области соблюдать правила пожарной безопасности: не эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок и предтопочных листов; не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах; обратить внимание на электрическую проводку, состояние розеток, рубильников; своевременно проводить очистку дымоходов и печей; не использовать самодельные электронагревательные приборы и удлинители, временную электропроводку.

Выполнение элементарных требований пожарной безопасности позволит сохранить жизнь и здоровье и предотвратит материальный ущерб, — подытожил Алексей Мордасов.