Рязанское предприятие стало победителем конкурса «Золотой Меркурий»

Рязанская компания «ЭРА» стала победителем конкурса «Золотой Меркурий», который проводит Торгово-промышленная палата РФ. Церемония награждения состоялась 17 июня в Центре международной торговли в Москве. По итогам 2023 года «ЭРА» стала лучшей в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции».

Премия «Золотой Меркурий» является одной из самых престижных наград в сфере бизнеса. Она вручается лучшим представителям сферы малого и среднего предпринимательства с численностью персонала до 100 человек и компаниям-экспортерам, выпускающим конкурентоспособную продукцию.

«ЭРА» производит современное оборудование для вентиляции. Для расширения сбыта продукции компания пользовалась мерами господдержки, которые оказывает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса, для участия в международных выставках. Отмечу, что это очень важное направление помощи, которое позволяет многим нашим предприятиям находить деловых партнеров за рубежом. Поздравляю коллектив компании «ЭРА» с высокой оценкой их работы! Желаю предприятию расти и развиваться, осваивать иностранные рынки и стремиться к новым высотам в бизнесе», ― написала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.