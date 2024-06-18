Вторник, 18 июня, 2024

Рязанское предприятие стало победителем конкурса «Золотой Меркурий»

Автор: 7info

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Рязанская компания «ЭРА» стала победителем конкурса «Золотой Меркурий», который проводит Торгово-промышленная палата РФ. Церемония награждения состоялась 17 июня в Центре международной торговли в Москве. По итогам 2023 года «ЭРА» стала лучшей в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции».

Премия «Золотой Меркурий» является одной из самых престижных наград в сфере бизнеса. Она вручается лучшим представителям сферы малого и среднего предпринимательства с численностью персонала до 100 человек и компаниям-экспортерам, выпускающим конкурентоспособную продукцию.

«ЭРА» производит современное оборудование для вентиляции. Для расширения сбыта продукции компания пользовалась мерами господдержки, которые оказывает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса, для участия в международных выставках. Отмечу, что это очень важное направление помощи, которое позволяет многим нашим предприятиям находить деловых партнеров за рубежом. Поздравляю коллектив компании «ЭРА» с высокой оценкой их работы! Желаю предприятию расти и развиваться, осваивать иностранные рынки и стремиться к новым высотам в бизнесе», ― написала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

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