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Рязанское фармпредприятие «ФОРТ» посетила глава Росздравнадзора Алла Самойлова

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30 мая биофармацевтическое предприятие «ФОРТ» в Рязанском районе посетили глава Росздравнадзора Алла Самойлова, заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова и министр промышленности и экономического развития региона Андрей Варфоломеев.

Целью визита стало знакомство с современным производством вакцин на примере ведущей в своем сегменте площадки. Директор предприятия Вениамин Поташников показал гостям производственные помещения, новый лабораторный комплекс и рассказал о планах по развитию компании.

С момента запуска первой очереди производства вакцин в 2014 году компания вышла на рекордные объемы производства противогриппозных вакцин в России и сегодня в год выпускает до 36 млн доз профилактических препаратов. К заслугам компании также относится разработка и внедрение в клиническую практику четырехвалентной вакцины против гриппа, соответствующей актуальным рекомендациям ВОЗ как по числу штаммов, так и по количеству действующего вещества.

Рязанское фармпредприятие «ФОРТ» посетила глава Росздравнадзора Алла Самойлова

Завод обладает инфраструктурой обеспечения полного производственного цикла и соответствует международным требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Компания модернизирует производство при поддержке правительства Рязанской области. В 2021 году между правительством региона и «Нацимбио» было подписано соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта по наращиванию производства противогриппозных вакцин. В результате реализации проекта до 2024 года будут удвоены производственные мощности.

«ФОРТ» входит в фармацевтический кластер региона и в кооперации с другими предприятиями помогает решать важную задачу: производить на местном сырье препараты, которые жизненно необходимы людям. Будем продолжать поддерживать развитие фармпроизводств в регионе, в том числе с помощью инфраструктуры Аэрокосмической долины, одним из направлений которой является биофармацевтика. Резиденты смогут использовать для развития инновационного производства инфраструктуру долины, а также налоговые льготы и преференции, которые предоставляются ее резидентам», — прокомментировала визит на предприятие Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

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