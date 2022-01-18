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Вторник, 18 января, 2022
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Рязанским управляющим компаниям за плохую уборку снега выписали штрафы на 11 млн рублей

Александр Ильин

Рязанским управляющим компаниям за некачественную уборку снега во дворах города назначили штрафы более чем на 11 млн рублей, сообщил начальник Госжилинспекции Рязанской области Геннадий Шмидт на заседании регионального Правительства 18 января.

Всего к административной ответственности привлекут 45 управляющих компаний. По словам Шмидта, эта каждая вторая УК в Рязани. 

К 17 января 2022 года жилищные инспекторы проверили 862 двора, на территории 232 из них выявили нарушения. 

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Начальник Госжилинспекции отметил, что «злостных нарушителей» планируется лишить лицензии.

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