Рязанский загс рассказал о паре, которая решила пожениться во время поездки на Эльбрус

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать истории знакомства и любви молодожёнов. Очередную историю на своей странице ВКонтакте разместила руководитель ведомства Елена Сорокина.

Эта история про супругов Александра и Земфиру Филипповых. Церемония их бракосочетания прошла в рязанском загсе на прошлой неделе.

Познакомились Александр и Земфира на дне рождения друга в 2020-м, и Саша сразу понял: она будет моей женой. После такого твёрдого мужского решения у Земфиры, пожалуй, не было вариантов

Саша тоже очень понравился девушке. В марте этого года ребята поехали на Эльбрус.