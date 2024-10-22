Вторник, 22 октября, 2024
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Рязанский загс рассказал о паре, которая решила пожениться во время поездки на Эльбрус

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Валерия Мединская

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать истории знакомства и любви молодожёнов. Очередную историю на своей странице ВКонтакте разместила руководитель ведомства Елена Сорокина.

Эта история про супругов Александра и Земфиру Филипповых. Церемония их бракосочетания прошла в рязанском загсе на прошлой неделе.

Познакомились Александр и Земфира на дне рождения друга в 2020-м, и Саша сразу понял: она будет моей женой. После такого твёрдого мужского решения у Земфиры, пожалуй, не было вариантов 

Саша тоже очень понравился девушке. В марте этого года ребята поехали на Эльбрус.

— А теперь представьте: горы, нереальная красота вокруг, сноуборды — остановились, и Саша достаёт кольцо! «Будь моей женой!» Интересно, какой частоты пульс был у Земфиры в этот момент? — рассказывает Сорокина.

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