Понедельник, 5 августа, 2024

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели

Автор: 7info7

Опубликовано

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно публикует подборку фотографий свадеб, которые прошли на прошлой неделе с 29 июля по 4 августа. Фото молодожёнов появились в официальном паблике ведомства ВКонтакте, а также на странице руководителя ГУ ЗАГС Елены Сорокиной.

Лето — традиционно самая горячая пора для свадеб. Издавна на Руси считалось, что июльские свадьбы наполняют жизнь молодых событиями разнообразными, и радостными, и горькими. Вместе с тем июльские пары, преодолев возникающие на их пути сложности и проживая вместе счастливые моменты, укрепляют любовь. Ещё одна русская народная примета гласит, что, если сыграть свадьбу в августе, между супругами будет не только любовь, но и крепкая дружба.

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели
Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели

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