Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно публикует подборку фотографий свадеб, которые прошли на прошлой неделе с 29 июля по 4 августа. Фото молодожёнов появились в официальном паблике ведомства ВКонтакте, а также на странице руководителя ГУ ЗАГС Елены Сорокиной.

Лето — традиционно самая горячая пора для свадеб. Издавна на Руси считалось, что июльские свадьбы наполняют жизнь молодых событиями разнообразными, и радостными, и горькими. Вместе с тем июльские пары, преодолев возникающие на их пути сложности и проживая вместе счастливые моменты, укрепляют любовь. Ещё одна русская народная примета гласит, что, если сыграть свадьбу в августе, между супругами будет не только любовь, но и крепкая дружба.