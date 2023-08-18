Рязанский ЗАГС будет работать в изменённом режиме

Начальник ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина рассказала об изменённом режиме работы.

Так, были сняты ограничения по количеству процедур в день. Теперь с октября по субботам рязанцы смогут регистрировать рождения, устанавливать отцовство и усыновление. В последний день месяца будет проводиться приём граждан.

С октября неторжественную регистрацию браков и расторжение браков будут проводить во второй половине дня. Также принимать рязанцев начнут по пятницам. В настоящее время в этот день проводится обработка документов, которые поступили через МФЦ.