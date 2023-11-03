Рязанский турнир по кикбоксингу памяти воинов-десантников планируют сделать ежегодным

Рязанский турнир по кикбоксингу памяти воинов-десантников, героически отдавших свою жизнь, участвуя в СВО, планируют сделать ежегодным и приглашать на него соседние регионы.

Данную идею обсудили на личном приеме, который провел и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов.

Участники выслушали все пожелания и рекомендации, поступившие от делегации Республики Дагестан во главе с представителем правительства Республики на общественных началах в Рязанской области Наибом Раджабовым.

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту отметил, что для успешного проведения мероприятия важно правильно выбрать площадку, которая будет соответствовать всем требованиям участников.

Артемов поддержал инициативу, сообщает пресс-служба мэрии.